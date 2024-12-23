В Австралии умер крокодил Берт из фильма «Крокодил Данди»

В Австралии скончался пятиметровый крокодил Берт, сыгравший в культовом фильме «Крокодил Данди». Об этом заявила пресс-служба зоопарка Crocosaurus Cove, в котором с 2008 года обитал архозавр.

«С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, культового морского крокодила и звезды австралийского классического фильма „Крокодил Данди“. Берт мирно ушел на выходных, ему было более 90 лет, и его кончина ознаменовала собой конец невероятной эпохи», — приводит слова представителей питомника газета The Mirror.

В пресс-службе также отдельно отметили вклад Берта в культуру и искусство — своей игрой в кино он помог сформировать образ Австралии как места «с суровой и красивой дикой природой».

«История жизни Берта — это история силы, стойкости и личности. Пойманный в 1980-х годах в реке Рейнольдс, Берт стал одним из самых узнаваемых крокодилов в мире», — считают в питомнике.

Как сообщается, Берт был убежденным холостяком. Его пылкий темперамент снискал ему уважение как смотрителей, так и посетителей, поскольку, по словам представителей зоопарка, он воплощал в себе «грубый и необузданный дух морского крокодила».

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