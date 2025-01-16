Испытывала без дочери сильный стресс: блогеру Битмаме разрешили сидеть в СИЗО с ребенком

Блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, дожидается суда по своему делу в следственном изоляторе. Женщине удалось добиться особых условий содержания — ей разрешили отбывать меру пресечения вместе с малолетней дочерью, передает ТАСС.

На заседании в суде фигурантка уголовного дела об особо крупном мошенничестве пожаловалась, что из-за отсутствия дочери испытывает сильный стресс. В итоге маму и ребенка поместили в специализированную камеру.

Для женщин с детьми имеются коврики и другое имущество, необходимое для кормления и для развития новорожденных. Малышей регулярно осматривает педиатр, также есть врач для их мам. В специализированном изоляторе есть игровая комната, телевизор и холодильник.

Ранее сообщалось, что блогершу обвиняют в хищении 2,2 млрд рублей. Ущерб лишь по одному эпизоду дела составляет порядка 800 млн рублей.