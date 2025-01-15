Блогершу Битмаму обвиняют в хищении 2,2 млрд рублей

Блогершу Валерию Федякину, известную как Битмама, обвиняют в хищении 2,2 млрд рублей. Ее отправили в СИЗО. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что Битмама была задержала еще осенью 2023 года. Ее отправили под арест, несмотря на то, что девушка была на шестом месяце беременности.

Предполагается, что Валерия украла крупную сумму денежных средств, том числе дирхамов и биткойнов. Блогерша использовала схему с привлечением инвесторов.

«В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 млн рублей, однако общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 млрд рублей», - отмечает источник.

Чтобы заполучить деньги, Федякина могла предлагать инвесторам вложения с обещанием высокой доходности, однако после этого средства пропадали.

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