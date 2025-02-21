Испугалась гнева родителей: школьница выдумала историю, что ее высадили на мороз из автобуса

В Санкт-Петербурге местные СМИ писали о том, что кондуктор одного из автобусных направлений высадил на мороз несовершеннолетнюю пассажирку. Однако, как впоследствии стало известно, подросток выдумал эту историю из-за страха перед родителями.

По информации «Фонтанки», правоохранители начали разбираться в произошедшем после жалобы матери. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и не увидели ничего подобного, о чем рассказывала девочка. По словам школьницы, ее выставили из автобуса на мороз.

После того как эти сведения вскрылись, несовершеннолетняя созналась в придумывании истории. Она заявила, что всю дорогу прошла пешком. А случай в автобусе она выдумала для того, чтобы объяснить задержку по времени родителям.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель автобуса выгнал школьниц, не успевших заплатить. Также он наорал на девочек матом.