Исполнивший роль Малфоя актер заявил, что хотел бы сыграть Гермиону в новом сериале

Британский актер Джейсон Айзекс, известный в том числе по роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, заявил, что хотел бы сняться в новом сериале-ремейке. Правда, в роли Гермионы Грейнджер.

Свое намерение Айзекс шутливо озвучил в беседе с Deadline, когда его спросили, хочет ли он появиться на экранах в новом амплуа — например, сыграть самого Салазара Слизерина.

«Надеюсь сыграть в „Гарри Поттере“ роль Гермионы. Я уже отправил им свои пробы. Но если что — у них есть мой номер», — ответил актер.

По всей видимости, он шутил, однако делал это с очень серьезным лицом. Задававшая ему вопрос журналистка же, в свою очередь, громко смеялась, услышав ответ.

Напомним — сериал от HBO запланирован на 2027 год и вновь расскажет историю Гарри и его друзей. Состоять он будет из семи сезонов. В настоящее время активно идет кастинг — в том числе и на главные роли.

Ранее мы писали о том, что роль профессора Снейпа в проекте может исполнить чернокожий актер.