Роль Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актер. Об этом сообщает aif.ru.

Продолжается отбор актеров в первый сериал по вселенной Гарри Поттера. Съемки еще не стартовали, однако СМИ удалось узнать, что роль Северуса Снейпа предложили чернокожему актеру из Великобритании Паапа Эссьеду.

Отмечается, что актер еще не согласился на съемки в сериале, который планируют выпустить в 2026 году.

Паапа Эсьеду начал свою карьеру в 2012 году. Он получил широкую известность благодаря роли в мини-сериале HBO «Я могу уничтожить тебя», за которую был номинирован на премию «Эмми» и премию Британской академии телевидения. Также Эсьеду снимался в таких сериалах как «Черное зеркало» и «Проект Лазарь».

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