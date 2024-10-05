Исполнится 72 года: что Владимир Путин будет делать в свой день рождения

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 7 октября исполнится 72 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказала, как тот будет отмечать праздничную дату.

По его словам, Путин не собирается публично праздновать день рождения, передает ТАСС. На 7 октября у президента запланированы закрытые встречи в первой половине, а во второй — к российскому лидеру прибудут главы СНГ. Дополнительно обо всем этом в скором времени появится информация.

«Массового, праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи закрытые, непубличные. И вечером действительно будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно вам еще сообщим», — рассказал Песков.

В прошлом году 7 октября к Путину приезжали главы Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Они принимали участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа.

Ранее Путин дал поручение министру просвещения Сергею Кравцову цитатой из «Кавказской пленницы». Высказывание прозвучало при обсуждении директоров школ.