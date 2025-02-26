Исполнила песню «Матушка земля»: второкласснице подарят лопасти украинского дрона за победу в конкурсе

Ученица иркутской школы участвовала в конкурсе от «Народного фронта», приуроченного к 23 февраля. Второклассница одержала в нем победу. В качестве приза девочка получит лопасти украинского дрона, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Школьница выиграла в номинации «За самую творческую и патриотичную поддержку бойцов СВО». Она исполнила композицию под названием «Матушка земля».

Лопасти вражеского дрона Баба-яга привезли из зоны СВО во время гуманитарной миссии. В скором времени их будут должны вручить девочке. Всего в конкурсе видеопоздравлений участвовали более 80 человек и коллективов.

Ранее актер Михаил Пореченков высказался на тему СВО. Он считает, что Россию непременно ждет победа. Также звезда кино и сериалов заявил о необходимости помогать нашим бойцам в зоне проведения спецоперации.