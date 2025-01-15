«Инициировала уголовное преследование»: как мать Бишимбаева, убившего жену, мстит родне

Мать экс-чиновника Казахстана Куандыка Бишимбаева, приговоренного к 24-м годам тюремного заключения за убийство жены Салтанат Нукеновой, мстит родственникам, которые не помогали семье во время судебного процесса. Об этом рассказали те, кто столкнулся с ее угрозами.

По данным канала AIRAN, 70-летняя Альмира Нурлыбекова сейчас делает все, чтобы ее близкие ответили за то, что не пришли на помощь ее сыну.

«Она инициировала уголовное преследование своей же родственницы. По версии матери Бишимбаева, жена троюродного дяди Куандыка Бикзат Кемелова якобы путем обмана завладела суммой в миллион долларов», - сообщают источники.

Однако родственники, которых обвиняет Альмира, утверждают — на них клевещат. Дело в том, что, когда началось расследование смерти Салтанат, мама Бишимбаева обращалась ко всем с просьбой повлиять на дело, но они не стали.

«Они просили выйти меня на руководство психбольницы, чтобы получить заключение о том, что Куандык невменяем. Я тоже отказался. И тут семья Бишимбаева стала винить мою жену, что она настраивала меня против них», - рассказал супруг подозреваемой.

Ранее стало известно, каким имуществом владеет Бишимбаев.