Имеет три заболевания и нетранспортабелен: раскрыт тайный механизм освобождения Бориса Шпигеля из тюрьмы

Освобождение бывшего тестя певца Николая Баскова и экс-сенатора Бориса Шпигеля состоялось с пятого раза. Решение совпало с разработкой важного законопроекта.

Об этом сообщает mk.ru.

Издание напоминает, что судебные заседания по обращению Шпигеля несколько раз откладывались, иногда без объяснения причин. По данным издания, у него имеются три заболевания из перечня недугов, препятствующих отбыванию наказания. Этот перечень закреплен в 54-м постановлении правительства.

Родные Шпигеля, находившиеся в суде в этот день, зарыдали, услышав решение. Сам экс-сенатор был в больнице «Матросской тишины» - его не отпускают на суд, мужчина нетранспортабелен.

Именно в день его освобождения правозащитники разработали важный законопроект. В нем они попросили ограничить срок рассмотрения обращений об освобождении по 54-ому постановлению тремя днями.

Ранее адвокат Шпигеля рассказал, что его подзащитный передвигается в инвалидном кресле и постоянно пользуется кислородным баллоном.