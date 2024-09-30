Бывший тесть Николая Баскова оказался в инвалидном кресле и постоянно пользуется кислородным баллоном

Бывший тесть певца Николая Баксова Борис Шпигель, осужденный на 11 лет по делу о взятке, оказался в инвалидном кресле. Подробности сообщил его адвокат Олег Сорокин.

«Сейчас он находится исключительно в инвалидном кресле», - поделился защитник. Его слова приводит РЕН ТВ.

Также стало известно, что Шпигель «практически живет в обнимку» с кислородным баллоном. В начале отбывания наказания он пользовался им изредка, отмечает адвокат.

Сорокин сообщил: у Шпигеля два заболевания, из-за которых ему «противопоказано» находиться за решеткой.

В январе 2024 года суд приговорил Шпигеля к 11 годам лишения свободы и крупному штрафу. На оглашении приговора тот отсутствовал – это могло быть вызвано проблемами со здоровьем. Шпигель перенес несколько инфарктов.