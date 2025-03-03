Илон Маск заявил, что на «Оскаре» творится «полный беспорядок» из-за инклюзии

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство премией «Оскар». По его словам, в системе оценивания и определения победителей творится абсолютная неразбериха.

«Это полнейший беспорядок. Побеждать должны фильмы, которые были лучшими, а не которые лучшие со звездочкой», — написал он в социальных сетях.

Так Маск прокомментировал пост одного из пользователей, в котором тот критикует жесткие правила «инклюзии» киноакадемии США. Так, на текущий момент для того, чтобы кинокартина была допущена до участия в соревнованиях, не менее 30% от ее актерского состава должны представлять выходцы из расовых, национальных и гендерных меньшинств, а также инвалиды.

Ранее мы писали о том, что компания Disney отказалась от политики «разнообразия и инклюзивности». Предполагается, что теперь основным критерием для поощрения сотрудников станет соответствие выпускаемых продуктов традиционным ценностям компании.