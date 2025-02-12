Компания Disney отказалась от политики «разнообразия и инклюзивности»

Американская студия Disney намерена отказаться от политики DEI (Diversity, Equality and Inclusion, то есть «разнообразие, равенство и инклюзивность»). Об этом пишет Axios.

По данным портала, начиная с этого года Disney заменит фактор эффективности «Разнообразие и инклюзивность», который использовался для оценки вознаграждения руководителей, на новую «Стратегию талантов». Таким образом, основным критерием для поощрения станет соответствие выпускаемых продуктов традиционным ценностям компании, а не их высокая «инклюзивность».

Кроме того, будет отредактировано содержание дисклеймеров в некоторых мультфильмах — например, «Дамбо» и «Питер Пэн» начинались с предуведомления о том, что картина «содержит сцены негативного характера и/или плохого обращения с представителями различных народов или культур». Теперь заставка будет гласить, что мультифильм представлен в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать проявления стереотипизации или сцены негативного характера".

«Наша главная миссия должна заключаться в том, чтобы развлекать, а затем посредством наших развлечений продолжать оказывать положительное влияние на мир. Я очень серьезно к этому отношусь. Это не должно быть обусловлено повесткой дня, это должно быть обусловлено развлечением», — приводит Axios слова генерального директора Disney Боба Айгера.

Как отмечается, это компания идет на эти нововведения из-за изменений в политическом ландшафте США, которые происходят на фоне вступления Дональда Трампа в должность главы государства.

А ведь еще в августе мы писали о том, что Disney предлагала своим сотрудникам бесплатно стерилизовать детей.