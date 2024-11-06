Илон Маск раскрыл планы после победы Дональда Трампа на выборах

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал о планах после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Как признался основатель SpaceX, после победы республиканца в президентской гонке он будет работать над улучшением эффективности государственного управления в стране и получением должности в американской администрации.

«У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются. <...> В стране постоянно создаются новые ведомства. Это ноша серьезно ложится на плечи людей», — поделился миллиардер.

Маск также подчеркнул, что будет добиваться уменьшения числа федеральных агентств.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным западных СМИ, Трамп уже набирает 277.

Ранее стало известно, что Илон Маск помог России избежать атак Украины на Крым.