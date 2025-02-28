Илон Маск раскрыл, кто станет следующим президентом США

Американский предприниматель, глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск предположил, что следующим президентом США станет вице-президент Джей-Ди-Вэнс. Об этом написал на своей странице в соцсети X.

По мнению миллиардера, Вэнс является «лучшим на своей должности».

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — поделился Маск.

Напомним, до назначения на должность вице-президента Джей-Ди Вэнс занимал пост сенатора от штата Огайо. В январе 2025 пост президента США во второй раз занял республиканец Дональд Трамп. Вэнс избирался с ним в паре.

Накануне Илон Маск, который возглавляет в Белом доме новый департамент по эффективности государственного управления (DOGE), появился на первое заседании кабинета министров с участием президента США Дональда Трампа в футболке с надписью «Техподдержка».

Возглавляемому предпринимателем департаменту необходимо уменьшить расточительные расходы американского бюджета. В частности, он должен будет реструктурировать федеральные агентства.