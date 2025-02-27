Бизнесмен Илон Маск посетил заседание кабмина Трампа в футболке «Техподдержка»

Американский бизнесмен Илон Маск, который возглавляет в Белом доме новый департамент по эффективности государственного управления (DOGE), появился на первое заседании кабинета министров с участием президента США Дональда Трампа в футболке с надписью «Техподдержка». Соответствующие снимки миллиардер разместил на своей странице в соцсети X.

Глава SpaceX расстегнул пиджак и продемонстрировал футболку черного цвета с надписью: «Техническая поддержка». Присутствующие со смехом отреагировали на действия предпринимателя.

Известно, что в начале февраля Илон Маск сменил статус на своей странице в X на «техподдержка Белого дома».

Возглавляемому Маском департаменту необходимо уменьшить расточительные расходы американского бюджета. В частности, он должен будет реструктурировать федеральные агентства.

Незадолго до этого канадцы потребовали лишить Илона Маска гражданства страны.

Также сообщалось, что мать 13-го ребенка Илона Маска подала на миллиардера в суд.