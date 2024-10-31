Илон Маск получил повестку в суд из-за выборов в США

Американский миллиардер и инженер Илон Маск получил повестку в суд из-за розыгрыша призов для избирателей из колеблющихся штатов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на материалы дела.

Судья обязал основателя SpaceX явиться на судебное заседание 31 октября. Истец требует запретить инженеру выплачивать по одному миллиону долларов зарегистрированным избирателям перед голосованием, которое пройдет пятого ноября.

Отмечается, что суд состоится в четверг, 31 октября, в 17:00 по московскому времени в столице штата Пенсильвания Филадельфии, который является одним из ключевых регионов на президентских выборах этого года.

Напомним, Маск ежедневно выплачивает по миллиону долларов тем, кто подпишет его онлайн-петицию, нацеленную на поддержку свободы слова и защиты права на ношение оружия. Еще одним условием участия в лотерее стала регистрация жителей соответствующих штатов как избирателей. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сразу после анонса розыгрыша попросил изучить действия миллиардера на наличие нарушений.

Ранее Илон Маск из-за критики удалил пост о том, что на Байдена и Харрис не было покушений.