Джо Байден примерил кепку в поддержку Дональда Трампа

Действующий президент США Джо Байден надел красную кепку с надписью «Трамп 2024» во время визита на пожарную станцию в Шанксвилле, штат Пенсильвания по случаю годовщины теракта 11 сентября. Об этом пишет Newsweek.

В ходе памятной церемонии в Шэнксвилле американский лидер говорил о необходимости двухпартийного единства в стране и призывал к восстановлению этого духа. Один из сторонников Дональда Трампа предложил политику надеть кепку, и тот ненадолго согласился.

В Белом доме комментируя данную ситуацию, заявили, что кепка с надписью в поддержку кандидата от Республиканской партии попала в руки Байдена от сторонника Трампа, стоявшего в толпе. Мужчина якобы попросил главу Соединённых Штатов примерить головной убор в качестве дружеского жеста.

«В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее», - прокомментировал произошедшее представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Предвыборный штаб Трампа, в свою очередь, опубликовал фото Байдена в кепке и поблагодарил его за поддержку.

Ранее Джо Байден признался, что ему запретили выходить в толпу в целях безопасности.