Их служба часто ограничивается тыловыми подразделениями: дети элиты массово едут в зону СВО

Боец ВС РФ Павел Губарев, известный с 2014 года как «народный губернатор» Донбасса, рассказал журналистам Газеты.Ru о службе детей элиты на фронте. По словам участника действий, в основном они выполняют незначительные задачи, не связанные с риском для жизни.

В беседе боец заявил, что многие дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов устремились в зону конфликта после речи президента России Владимира Путина. Глава государства назвал участников СВО новой элитой страны.

Служба детей влиятельных россиян часто ограничивается тыловыми подразделениями. Через полгода они возвращаются домой с удостоверением ветерана СВО. Подобная практика, по словам Губарева, вызывает у него опасение. Дело в том, что бойцы, которые каждый день рискуют своей жизнью, могут выразить свое недовольство из-за такого расклада.

Ранее сообщалось, что двойник Владимира Жириновского в зоне СВО получил подарок. Ему отправили квадроциклы от партии ЛДПР.