«Игорь воткнул кинжал в спину своему отцу»: племянница Жириновского прокомментировала семейный конфликт

Родственница основателя ЛДПР Владимира Жириновского прокомментировала в эфире программы «МАЛАХОВ» отсутствие на площании его сына Игоря Лебедева и супруги Галины.

«Это ужасный поступок, что старшего сына Игоря Лебедева не было, что Галины. Это чрезвычайная ситуация, так не принято. Да, они расстались очень давно и это были 70-е годы, Игорю 1,5 тогда исполнилось. А потом вдруг у них венчание, но они ведь не регистрировали брак - она же не была его супругой официально», - цитирует племянницу Жириновского Наталью Соколову StarHit.

Тогда сообщалось, что Лебедев лишь прислал на кладбище венок для отца, на траурной ленте была надпись: «Давай помиримся».

Как выяснилось позднее, Лебедев живет за границей, у него новое гражданство и, как сообщали СМИ, он сменил имя на Давид Гарсия. По мнению Соколовой, Жириновский делал большую ставку на Лебедева и надеялся, что тот продолжит его дело и возглавит ЛДПР. Племянница покойного политика также заявила, что конфликт с Лебедевым мог быть косвенной причиной смерти отца.

«Он же переживал, думаю, это были страдания Володи. Чисто физически он потерял не только сына, но и того, кому мог передать партию. Он же сыну хотел наследство оставить. Считаю, что Игорь воткнул кинжал хороший и острый в спину своему отцу», - заявила Соколова в эфире «России 1».

Ранее в интервью с Ксенией Собчак сын политика Олег Жириновский рассказал, что получил в наследство 3 млрд рублей, а 70% всех сбережений Жириновского получила ЛДПР.