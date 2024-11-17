Идти по стопам отца не хочет: 10-летний сын Александра Градского рассказал, кем станет в будущем

У покойного композитора Александра Градского остались двое детей от Марии Коташенко. Со старшим из них, десятилетним Александром, удалось пообщаться журналистам. Они выяснили, кем мальчик собирается быть в будущем.

Градский жил с Коташенко с 2003 года. Она стала четвертой супругой композитора. В 2014 году у пары родился мальчик по имени Александр. Сейчас ему десять лет. Еще у Александра и Марии есть сын по имени Иван.

В беседе с журналистами Александр заявил, что, когда вырастет, станет профессиональным футболистом. По стопам звездного отца мальчик решил не идти, передает «Ты не поверишь!».

«Для меня футбол очень много значит. Мечтаю стать профессиональным футболистом и иду к этому», — рассказал сын Градского.

Ранее стало известно, что унаследовали дети Градского и его четвертая жена. Им досталось более 20 объектов недвижимости.