«И роды, и дети будут хорошие»: беременных призвали ходить в «Эрмитаж»

Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский заявил, что беременные женщины должны ходить в музей. В таком случае и роды, и дети «будут хорошие».

Соответствующее мнение руководитель «Эрмитажа» высказала в интервью «России 24».

У Пиотровского поинтересовались, с какого возраста можно приводить туда ребенка. Он считает, что «надо приходить в утробе матери».

«Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», - сказал директор музея.

Он отметил, что сейчас в «Эрмитаж» приходит много детей. Однако Пиотровского удивляет, что публика возмущается в соцсетях из-за этого. Он считает: надо радоваться, когда водят детей.

Ранее сообщалось, что блогер Николай Сердюков сделал предложение телеведущей Ксении Бородиной в «Эрмитаже». Он подарил возлюбленной кольцо, стоимость которого может составлять 5 млн рублей.