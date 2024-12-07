В форме сердца: Ксения Бородина показала помолвочное кольцо за 5 млн рублей

Продюсер Николай Сердюков сделал предложение телеведущей Ксении Бородиной. Невеста показала помолвочное кольцо, которое ей подарил жених.

Бородина выложила фотографию с украшением на руке в социальных сетях. Также она написала, что выложила снимок специально для девочек, которые хотели увидеть кольцо поближе.

Верх украшения выполнен в форме сердца. Какое именно Сердюков подарил кольцо, не известно. Возможно, оно от фирмы Graff, передает Telegram-канал Starhit.ru. Стоимость ювелирного изделия может достигать 5 миллионов рублей.

Продюсер сделал предложение Бородиной в Эрмитаже. Фанаты телеведущей стали сразу же поздравлять ее с радостным событием. Однако нашлись и те, кто с иронией отреагировал на него.

Ранее журналистка Алена Водонаева высмеяла Сердюкова после предложения Бородиной. Она подколола продюсера и написала, что «пацан времени не теряет».