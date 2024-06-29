Губернатор Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ответил на вопрос журналистов о судьбе сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл». По словам чиновника, планов по восстановлению здания сейчас нет.

«Концертного зала там больше не будет», — заявил он.

При этом ранее Воробьев допускал, что на месте «Крокуса» могут построить сквер.

Напомним, 22 марта 2024 года террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл». Нападавшие открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем сели в автомобиль и скрылись. Позже всех подозреваемых в совершении теракта задержали. Жертвами нападения стали 145 человек, еще 550 человек получили ранения.

Ранее мы писали о том, что глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе».