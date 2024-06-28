Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил на Международном юридическом форуме с инициативой рассмотреть возможность возвращения смертной казни в качестве наказания.

«Я сторонник смертной казни. Будет очень гуманно, когда маньяк убил 70−100 человек, и он приговорён к высшей мере наказания», — заявил он.

По словам Бастрыкина, такой меры заслуживают и террористы. В качестве примера глава СК вспомнил теракт в «Крокус Сити Холле».

«15 обвиняемых получат пожизненное. Это что значит? Трёхразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю», — рассказал он.

Напомним, с апреля 1997 года в России действует мораторий на смертную казнь.

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