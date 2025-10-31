Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев записал посвященный городу рэп

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, прославившийся приглашением на личную встречу певца Егора Крида после скандального концерта артиста в «Лужниках» и жестким увольнением руководителя Кинельского района Юрия Жидкова, записал рэп-песню.

Фрагмент трека в исполнении главы региона выложил в своем Telegram-канале московский журналист Александр Юнашев.

«Он вспомнил молодость и записал рэп-трек, в котором трогательно вопрошает, какой стратегией вернуть величие региону», — написал журналист в посте, посоветовав подписчикам обязательно включить звук для прослушивания.

Песня губернатора посвящена городу Самаре. В композиции есть такие слова: «Мы грешники, грехов наших пионы расцветали» и «автомобильная столица — город без дорог».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отметившийся скандальным увольнением чиновника в середине октября, пообещал быть вежливым в общении с подчиненными. Об этом глава региона заявил в ходе прошедшего 27 октября оперативного совещания.