«У меня есть еще 10 дней»: губернатор Самарской области Федорищев пообещал вести себя вежливо с подчиненными

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отметившийся скандальным увольнением чиновника в середине этого месяца, пообещал быть вежливым в общении с подчиненными еще 10 дней. Об этом глава региона заявил в ходе прошедшего в понедельник, 27 октября, оперативного совещания.

Как пишет ИА Регнум, во время прямой трансляции заседания самарский губернатор зачитал обращение жительницы Тольятти, которая пожаловалась на протечку в крыше ее дома после ремонта.

Федорищев затребовал доклад по этому вопросу от заместителя руководителя Госжилинспекции региона Георгия Степаняна, который сообщил, что это не подпадает под юрисдикцию ведомства, поскольку нарушение носит частный характер.

«У меня есть еще дней 10, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады о том, что месяц жителей затапливает. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена», — заявил глава региона.

