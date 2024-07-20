Грозит до 4 лет колонии: 56-летняя москвичка с «нацистской» бабочкой на лопатке попала из электрички в полицию

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Москвы, которая демонстрировала в общественных местах татуировки с нацистской символикой. На женщину пожаловались пассажиры электрички, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, попутчики разглядели на лопатке москвички бабочку с нацистскими элементами на крыльях. Кроме того, у женщины были открыты спина и предплечье — на них нанесены герб Украины и флаг.

Пассажиры электрички рассказали об увиденном стражам порядка. Те, в свою очередь, оперативно задержали россиянку и доставили в отдел для разбирательства. По факту демонстрации нацисткой атрибутики в отношении женщины возбудили уголовное дело, а после ее арестовали. Если вину фигурантки признает суд, то ей грозит до 4 лет колонии.

Ранее сообщалось, что СК проверит бойца смешанных единоборств и гражданина России Джеффа Монсона. Некоторые его татуировки могут содержать нацистские символы.