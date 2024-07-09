СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики

Следственный комитет проведет проверку в отношении бойца смешанных единоборств и гражданина России Джеффа Монсона за демонстрацию нацистской символики.

Внимание правоохранителей привлекла фотография спортсмена в соцсети в провокационной футболке. На ней рядом со свастикой написано «фашизм тогда», а ниже «фашизм сейчас» - со звездой Давида.

На фотографии Монсон стоит рядом с боксером Роем Джонсом, также владельцем российского паспорта. «Встреча с моими друзьями в клубе единоборств Роя Джонса-младшего. Всем спорт, друзья», - сказано в сообщении.

Как уточняет Mash Batash, в СК обратился один из жителей Уфы.

Стоит отметить, что с сентября 2023 года Джефф Монсон является депутатом Башкирского курултая. В июне текущего года он принял ислам, объяснив это поддержкой Палестины.

Ранее мы сообщали, что Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, а также Джефф Монсон сыграют в фильме «Алдан» о специальной военной операции на Украине.