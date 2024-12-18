Бывший шеф-повар Белого дома заявил о сложностях готовки для Трампа: есть специальная кнопка

Бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш заявил, что готовить Дональду Трампу сложнее, чем другим президентам США. Его слова цитирует РЕН ТВ со ссылкой на зарубежное издание Politico.

Мужчина был главным по кухне во время первого срока Трампа. Он поделился с журналистами воспоминаниями о том периоде.

«Ему (Дональду Трампу. – Прим. ред.) 78. Это большая разница с тем временем, когда он только пришел на службу... Я бы постарался включить в его рацион как можно больше здоровой пищи», – пояснил экс шеф-повар.

Андре отметил, что Трамп пьет только газировку, но ему нужно привыкать употреблять больше воды, возможно, с апельсином или лаймом.

По мнению мужчины, питание президентом тоже является частью политики и имиджа. Он подчеркнул, что в соцсетях не всегда транслируется верная информация. В качестве примера он рассказал о том, что Билл Клинтон «съел столько же бургеров, сколько и Дональд Трамп».

Говоря о Трампе, экс шеф-повар добавил, что ему не нравится перекусывать.

«Он не делает этого. По крайней мере, не так, как обычно... Он просто бежит, бежит, бежит, все время», – объяснил мужчина.

Также Андре рассказал о специальной кнопке у избранного президента США, нажав на которую ему тут же приносят диетическую колу. Сам же Раш в свое время готовил не только для Трампа и Клинтона, но и для Джорджа Буша, а также Барака Обамы.

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