«Государство сработало оперативно»: семье Тепляковых выделили больше 28 млн на покупку жилья

Многодетный отец Евгений Тепляков рассказал, что государство выделило их семье 28 млн 652 тыс. рублей на покупку жилья. Пока жилище не куплено, но деньги «переводятся».

Об этом Тепляков рассказал на YouTube-канале «Учимся с Алисой».

«В нашем случае государство сработало оперативно. Мы еще ничего не купили, но деньги уже переводятся. Блокированный целевой счет заведен, решение принято, распоряжение на руках есть, сумма переводится, дальше мы должны купить квартиру», - сообщил Тепляков.

Нужно купить жилье площадью не менее 80 квадратных метров – в семье 11 человек, каждому положено минимум 10 метров. Согласно правилам, жилье приобретается в течение 6 месяцев.

Семья может рассмотреть вариант покупки не только в Москве, но и в регионах. Если жилье будет дешевле заявленной суммы, оставшиеся деньги можно оставить себе. Тепляков интересовался среди подписчиков, нет ли желающих продать ему просторную квартиру в столице.

Ранее сообщалось, что семья платит за аренду квартиры в Москве 90 тыс. рублей в месяц. Тепляков рассказывал, что их выселяли – собственник сломал дверь и захотел расторгнуть договор в одностороннем порядке.