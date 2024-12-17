В Госдуме предложили запретить россиянам дарить алкоголь

В России необходимо ввести запрет на дарение алкогольной продукции. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Свинцов, законопроект планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента 27 декабря.

По данным Life.ru, документом предлагается внести дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Россиян предполагается штрафовать за передачу алкогольных напитков в качестве подарка. Для физических лиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей.

«Законопроектом предлагается ввести запрет на дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вместо этого предлагается делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей», — приводит издание текст законопроекта.

Отмечается, что среди подобных «положительных вещей» — абонементы в спортивные залы, сертификаты на дополнительное образование и полезные продукты питания.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал бизнесмена Павла Дурова за призыв к молодежи отказаться от алкоголя.