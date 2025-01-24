Госдеп США остановил рассмотрение документов на смену пола

Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также на выдачу документов с обозначением «Х» в графе «пол». Сделано это было после распоряжения нового главы ведомства Марка Рубио.

«Политика Соединённых Штатов заключается в том, что пол человека не подлежит изменению», — приводит выдержку из его указа газета The Guardian.

Рубио отметил также, что американские чиновники должны отказаться от употребления термина «гендер» в официальных документах и указывать только биологический пол человека — в том числе в паспортах и консульских отчетах.

Госдеп начал выдавать паспорта с небинарной третьей гендерной идентификацией «X» в апреле 2022 года. В Белом доме сообщили, что паспорта с данным маркером по-прежнему действительны, однако у граждан могут возникнуть проблемы с их продлением.

Ранее мы писали о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы тарологов.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено, как и операции по смене пола