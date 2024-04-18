Глава Willdberries Татьяна Бакальчук попала в список «обедневших» миллиардеров после пожара на одном из складов

Глава онлайн-маркетплейса Willdberries Татьяна Бакальчук попала в список «обедневших» миллиардеров по версии Forbes. Она заняла 10-место, потеряв за год 16% состояния.

Forbes пишет, что в 2024 году капитал Бакальчук составил 7,4 млрд долларов. Он мог быть выше, если бы не пожар на одном из складов, расположенном в поселке Шушары Ленинградской области.

Происшествие случилось 13 января этого года. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Ущерб оценивали в 10-20 млрд рублей.

В 2023 году у компании Бакальчук начались конфликты с владельцами пунктов выдачи заказов. Продавцы и клиенты стали жаловаться на часто меняющиеся условия, а также систему штрафов.

Ранее мы писали, что свекор модели Натальи Водяновой – бизнесмен Бернар Арно – стал лидером 38-го по счету рейтинга долларовых миллиардеров. За год его состояние только выросло и стало больше на 22 млрд. Совокупный капитал Арно составляет 233 млрд долларов.