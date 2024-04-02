Свекор модели Натальи Водяновой Бернар Арно стал богатейшим человеком в мире

Свекор модели Натальи Водяновой Бернар Арно возглавил 38-й по счету глобальный рейтинг долларовых миллионеров по версии Forbes. Его состояние оценили в 233 млрд долларов.

За год состояние Арно выросло еще на 22 млрд. На втором месте расположился владелец Tesla и SpaceX Илон Маск – его состояние составило 195 млрд. Третье место занял глава Amazon Джефф Безос, имеющий 194 млрд. Четвертое место в свежем рейтинге занял предприниматель Марк Цукерберг.

Арно возглавляет рейтинг второй год подряд. До него четыре года лидером был Безос.

В топе-20 списка Forbes World's Billionaires есть только одна женщина. Речь идет о вице-председателе L’Oréal Франсуазе Бетанкур-Майерс. Она расположилась на 15 строчке рейтинга, владея состоянием в 99,5 млрд долларов, пишет Forbes.

Ранее сообщалось, что Водянова появилась на гала-ужине в ОАЭ в колье стоимостью 310 тыс. евро. Украшение было выполнено из белого и желтого золота, в нем использованы 52 бриллианта.