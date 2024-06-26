Джулиан Ассанж благополучно добрался на родину в Австралию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прилетел в Австралию после сделки по его освобождению. Об этом свидетельствуют данные службы отслеживания рейсов Flightradar.

Согласно данным сервиса, частный самолет Bombardier Global 6000, на борту которого находился журналист, приземлился в аэропорту столицы Австралии Канберры. Прибытие Ассанжа сопровождалось бурными аплодисментами, а сам основатель Wikileaks, выйдя из самолета, первым делом обнял жену и отца.

Напомним, что в рамках сделки с прокурорами США Джулиан Ассанж в суде признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это правонарушение журналиста приговорили к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения.

Дело против австралийца было возбуждено после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. С 2012 года журналист, боясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находился в тюрьме Белмарш в Лондоне.

Ранее супруга Ассанжа призывала следить за его рейсом в воздушном пространстве США.