Глава Минпросвещения заявил, что в Воронеже учениц досмотрели «в соответствии с регламентом»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учениц школы №62 в Воронеже не заставляли раздеваться перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ). После необходимых проверок этот факт не подтвердился. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — цитирует министра источник.

Напомним, что скандал в учебном заведении вспыхнул после того, как выпускники пожаловались на досмотр перед ЕГЭ. Они заявили, что из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи экзамена им пришлось снимать нижнее белье.

Позже появилась информация, что этим делом заинтересовался спикер Госдумы Вячеслав Володин, и он хочет встретиться с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.

Володин призвал думский комитет по просвещению круглосуточно мониторить ситуацию на пунктах проведения ЕГЭ. Кроме того, необходимо спрашивать с тех, кто допускает «такие перегибы», сообщает Дума ТВ.

Депутат Нина Останина в беседе с 360.ru назвала случившееся страшной и циничной ситуацией, которая унижет достоинство детей. Она отметила, что Вячеслав Володин поддержал обращение в органы по этому поводу.

«Дал распоряжение незамедлительно вызвать главу Рособрнадзора и министра просвещения, чтобы в других регионах подобное не повторялось», — рассказала депутат.

В своем Telegram-канале высказалась вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она считает, что воронежским школьницам, которых досматривали, нужно дать возможность пересдать экзамен. Она заявила, что подобные инциденты «переходят все границы». Кроме того, Кузнецова направила обращение в министерство образования региона.

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