Глава Крыма Сергей Аксенов за последний год пережил четыре покушения

51-летний глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о четырех попытках покушения. Все они были предприняты за последний год.

Подробностями Аксенов поделился в эфире канала «Крым 24». На слова политика обратило внимание ИА Регнум.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны», - сказал глава Крыма.

В эфире он заявил, что запугать крымчан не получится, а предпринимающие подобные попытки люди, вероятно, этого не поняли, рассуждал Аксенов. Также он выразил отношение к террористам и людям, угрожающим как жителям полуострова, так и России. Глава Крыма считает, что таких стоит задерживать «живыми или мертвыми», а после разбирательства сажать в тюрьму.

Напомним, одно из покушений на Аксенова предотвратили 3 мая 2023 года. За его организацией стояла разведка Украины. Спустя несколько месяцев был предотвращен подрыв машины политика.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на певца Авраама Руссо пытается добиться прекращения дела.