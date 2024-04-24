Обвиняемого в похищении и покушении на Авраама Руссо могут оправдать

Бывший борец, один из создателей Черкизовского рынка Тархан Эльдукаев, обвиняемый в похищении и покушении на певца Авраама Руссо, пытается добиться прекращения дела. По данным защиты, у преступлений вышли сроки давности. Подробности узнал «Коммерсантъ».

По данным СМИ, Московский городской суд одобрил требование адвоката подозреваемого о повторном рассмотрении вопроса о закрытии дела. До этого отказ поступил от Басманного районного суда. Теперь же защита должна будет предоставить доводы для рассмотрения по существу в суде первой инстанции.

Провозащитник Тархана Эльдукаева Роберт Зиновьев в беседе с журналистами сообщил, что дело о похищении артиста было возбуждено еще в 2004 году, а о покушении – в 2006 году, это позволяет говорить о том, что срок давности давно истек. Тем не менее, обвиняемого все равно задержали и арестовали по требованию следствия.

К слову, роль Эльдукаева в похищении Руссо до сих пор неясна. Но его опознал сам потерпевший. Певец рассказывал, что его заманили в ресторан, после чего отвели в кабинет. Там его насильно удерживали и избивали.

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