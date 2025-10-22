Глава ФПБК Виталий Бородин возмутился, что «вор» Тимур Иванов попросился на СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился, что экс-замминистра обороны Тимур Иванов попросился на СВО. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Как вор и мздоимец, Тимур Иванов, дерзает проситься на СВО? Неужели этот стяжатель надеется встретиться лицом к лицу с нашими воинами? Не могу себе представить», - поделился мнением Бородин.

В комментариях под постом написали, что «вор должен сидеть в тюрьме». Некоторые предположили, что Иванова вряд ли отправят на передовую.

«Конечно, он же не на передовую пойдёт, а будет сидеть где потеплее», «И ведь пошлют в тылу сидеть», «Он там и не покажется. Будет отсиживаться где-нибудь и всё», «Кто-то поверил, что он туда рвётся? По пути исчезнет с радаров», «Надеется или свалить, или отсидеться, ну не в бой же пойдёт», - рассуждают пользователи Сети.

Напомним, 1 июля Иванова приговорили к 13 годам колонии по делу о хищении более 4 млрд рублей. Арестованные у экс-чиновника активы обратили в доход государства.

Ранее сообщалось, что у Иванова нашли коллекцию часов премиальных брендов из 40 экземпляров. Одни из них были специально изготовлены для него – на часах содержалась надпись «Такой Тимур Иванов один».