Генконсул Израиля в Петербурге предложил проверить, обрезан ли Чебурашка. Об этом сообщает РБК.

Накануне в обществе развернулась дискуссия о принадлежности Чебурашки к определенной конфессии. Все началось после заявления депутата Андрея Макарова, который рассказал, что мультипликационный герой может быть евреем из-за того, что он прибыл в коробке из-под апельсинов. В качестве аргумента парламентарий привел исторический факт: якобы, в СССР завозили апельсины только из Израиля.

Журналисты обратились за комментарием к генеральному консулу Израиля в Петербурге Рану Гидору. Он неожиданно заявил, что у Чебурашки необходимо проверить факт обрезания.

«Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», — рассказал Гидор.

