Бывшая жена Эдуарда Успенского отреагировала на предположения Госдумы о том, что Чебурашка был евреем

Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина прокомментировала информацию, что Чебурашка был евреем. По ее словам, все это бред. Слова телеведущей цитирует «Подъем».

Предположение о том, что вымышленный персонаж был евреем, высказали в Госдуме. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что Чебурашка прибыл в ящике с апельсинами. А единственной страной, поставлявшей их в СССР, был Израиль – уверен депутат. Однако экс-супруга создателя популярного героя с этим не согласилась.

«Я в шоке от нашей Думы. Откуда привозили – неважно. Мы, конечно, никогда это не обсуждали. И такой бредовый вопрос даже не мог возникнуть никогда и ни у кого. Какая разница? Ну привозили их и привозили. Сейчас привязку можно сделать, к чему угодно. С ног на голову можно перевернуть всё, что хотите. Совсем с ума сходить не хотелось бы», - заявила Филина.

Напомним, что Чебурашка вновь стал популярным благодаря одноименному фильму 2023 года. Он побил все рекорды по кассовым сборам, из-за чего создатели решили выпустить вторую часть. Предварительно, фильм должен выйти в 2026 году.

Ранее студия «Союзмультфильм» подала два иска из-за авторских прав на крокодила Гену.