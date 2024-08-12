Генерал-майор Иван Попов не знал, что его уволили

Адвокат Сергей Буйновский, представляющий интересы генерал-майора Ивана Попова, сообщил, что его не уведомили об увольнении в запас. Соответствующим образом он прокомментировал якобы копию постановления министра обороны Андрея Белоусова, которая распространилась в Интернете.

Документ датирован 2 июня. В нем говорилось, будто генерал уволен с военной службы, а причиной назывались «организационно-штатные мероприятия».

Буйновский прокомментировал появившуюся информацию ТАСС. Он сказал: «Нас никто не уведомлял».

Попова арестовали в мае этого года. Следствие указывает на его причастность к хищению в 2023 году свыше 1700 тонн изделий металлопроката. Попову вменяют мошенничество и подлог, он отрицает вину.

Следствие настаивает, что Попов действовал в составе группы, один из участников которой погиб в зоне СВО. Другой находится под домашним арестом. Попов также находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу политика Бориса Немцова помилован и отправлен в зону СВО.