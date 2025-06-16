Футболисты Российской премьер-лиги оказались в слитой базе данных нелегальных букмекеров

Восходящие звезды Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Алексей Батраков и Матвей Кисляк оказались в слитой базе данных незаконной букмекерской конторы, сообщает Telegram-канал Mash.

Помимо упомянутых спортсменов во взломанной хакерами в прошлом году базе данных также числятся 11 других российских футболистов. По словам авторов Telegram-канала, у них ушел месяц на изучение гигабайтов информации. Им удалось найти с десяток игроков РПЛ, которые зарегистрировались на сайте незаконных букмекеров.

«Владельцы БК, которые не запарились с лицензией на работу в нашей стране, заявили, что анонимусы потребовали у них $15 млн за то, чтобы архив не оказался в открытом доступе. Те денег не заплатили и базу слили», — пишет Mash.

Согласно слитым данным, Алексей Батраков начал делать ставки на сайте с 24 сентября 2019 года. Его аккаунт был активным, как минимум, два года. Последняя известная дата расчета — 16.09.2021. Матвей Кисляк зарегистрировался на платформе 7 марта 2021 года. Последняя дата его расчета — тоже сентябрь 2021 года.

Также в списке «слитых» футболистов можно найти такие имена, как Дмитрий Воробьев (нападающий московского «Локомотива»), Даниила Шанталия и Алексей Миронов (оба полузащитники ФК «Ростов»), Руслан Славин (центральный нападающий ЦСКА) и других

За ставки футболистам может грозить пожизненная дисквалификация, добавляют авторы Telegram-канала.

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