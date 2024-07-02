Фронтовой священник отслужил литургию с костями российских солдат на СВО

Ведущий Сергей Карнаухов рассказал в эфире «Соловьев LIVE» о случае на фронте, когда священнику, у которого не было мощей священномученка, использовал для литургии кости российских бойцов, погибших на СВО. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».

«Было совсем раннее утро, я вижу, что земля блестит. Я вижу, что кости ребят наших, которые в разные дни погибали, они наполнили все это поле. Прошли по ним танки, и мы когда эту землю уже освободили, эти косточки беленькие поблескивают на солнце... Я тогда понял, что каждый из этих пацанов, они не просто погибли, они святые», - передал слова фронтового священника Карнаухов.

Тогда батюшка положил чашу для литургии на землю, которую он счел антименсом, и совершил обряд прямо на ней.

Ранее народная артистка Украины Таисия Повалий заявила, что СВО стала для нее спасением, поскольку, живя в Киеве, она «понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг».