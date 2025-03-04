Фронтмен Green Day на концерте в Мельбурне призвал Трампа и Маска «заткнуться»

Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг во время концерта в Мельбурне сделал политическое заявление. Он со сцены обратился к президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску.

Музыкант внезапно поинтересовался у зрителей, не хотят ли они, чтобы американский лидер и его правая рука «заткнулись». Присутствовавшие в зале продержали Армстронга овациями.

Как отмечает Telegram-канал Московский комсомолец, Билли Джо Армстронг является ярым противником Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании в США он агитировал голосовать за Камалу Харрис. Кроме того, в январе 2025 года на концерте в Йоханнесбурге он прошелся и по Илону Маску, назвав его «американским идиотом».

Ранее Дональд Трамп-младший репостнул дипфейк-видео, на котором человек с наложенным лицом президента Украины Владимира Зеленского танцует в яркой одежде. Он предложил украинскому лидеру победить Россию без денег США.