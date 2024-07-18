Французским полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпийских игр

Французским полицейским запрещено жевать жвачку во время проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет портал 20minutes со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

Министр на брифинге уточнил, что правоохранители не должны пользоваться мобильными телефонами. При общении с туристами силовики обязаны сохранять спокойствие и поддерживать образ гостеприимной Франции.

«Никакой жвачки, мы не смотрим в мобильные телефоны, приветствуем людей и сохраняем спокойствие при любых обстоятельствах. Достаточно одного или двух человек, которые ведут себя нехорошо, чтобы это попало в заголовки газет», - высказался Дарманен.

Уточняется, что безопасность на Олимпиаде будут ежедневно обеспечивать 35 тысяч полицейских и жандармов и 18 тысяч солдат.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее мы писали, что президент Аргентины Хавьер Милей уволил замглавы департамента спорта Хулио Гарро, призвавшего Лионеля Месси извиниться а расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес игроков из Франции.