Фанаты сборной Румынии организовали провокацию на матче с Украиной на Евро-2024: вывесили флаг ДНР

На матче Румынии и Украины в ходе Евро-2024 организовали провокацию. Румынские фанаты развернули на трибунах флаг ДНР.

Об этом сообщает Sport24.ru.

На трибунах можно было увидеть черно-сине-красный флаг ДНР. Он представляет собой видоизмененный флаг России – вместо белой полосы сверху черная.

Как пишет RT, буквально накануне УЕФА запретила пронос флагов России на матчи Украины на Евро. Сборную России вовсе отстранили от участия – этот чемпионат Европы сборная пропустит впервые с 2000 года. Напомним, турнир проводится раз в четыре года.

Издание «Чемпионат» в свою очередь написало в соцсетях, что появившийся снимок флага – фейк. Его не было на кадрах трансляции матча. На сообщение обратил внимание сайт mk.ru.

Ранее сообщалось, что певец Алексей Воробьев повесил в комнате американский флаг. Его друг заявил, что флаг США является подарком.