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Опубликовано 29 мая 2024, 16:30
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Друг Алексея Воробьева ответил, почему певец повесил в комнате американский флаг

Друг Алексея Воробьева заявил, что флаг США в комнате певца является подарком.
Друг Алексея Воробьева ответил, почему певец повесил в комнате американский флаг

© Starface.ru

Друг певца Алексея Воробьева объяснил наличие американского флага в доме певца в Лос-Анджелесе. Напомним, это вызвало шквал вопросов, интернет-пользователи начали говорить о патриотизме артиста в адрес США и наплевательском отношении к России.

Ясность внес друг певца, пожелавший остаться анонимным. Его комментарий приводит сайт Kp.ru.

Он объяснил, что Воробьев много снимается за границей. Висящий на стене в его комнате флаг – подарок. Российский певец снимался в байопике «Рейган».

«И именно оттуда этот флаг. Это не просто флаг. Это дань уважения американских коллег байопика «Рейган» к русскому артисту и его стране», - пояснил источник.

По его словам, флаг Воробьеву преподнес партнер по съемочной площадке Джон Войт, отец актрисы Анджелины Джоли. Мужчина является большим поклонником России и поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, утверждает собеседник.

Ранее Воробьев ответил на вопрос журналиста сайта «Страсти» о том, когда станет отцом. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
певец
Алексей Воробьев
подарок