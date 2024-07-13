Стабильно штрафуют раз в два дня: нападающий «Спартака» Соболев нарушил ПДД на 547 тысяч рублей

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев любит быструю езду. Об этом свидетельствует огромное количество штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, превышение скоростного режима — любимое нарушение спортсмена. За три года он получил 450 штрафов за это. В среднем Соболев пренебрегает ПДД раз в два дня.

Всего на «Гелендвагене» числится 557 штрафов на общую сумму 547 тысяч рублей. Трижды спортсмен не оплатил парковку, 24 раза пересекал дорожную разметку в неположенном месте, 30 раз управлял транспортным средством без ремня безопасности. А еще 11 раз Соболева штрафовали за неправильную парковку.

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